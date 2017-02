Tipps und Tricks für Ihre Microwelle

Wahrscheinlich finden Sie eine Mikrowelle in fast jeder Küche über dem Land, aber nicht jeder benutzt es zu seiner max. Diese Sammlung von Tipps und Tricks sorgen dafür, dass Sie diese Funkwellen zu nutzen.

Mikrowellen sind toll für Food so die Exprten von www.mikrowelle-tests.info und Non-food-bezogenen Aufgaben, aber im Kopf behalten, dass Garzeiten wird immer abhängig von der Mikrowelle. Ob Sie versuchen zu werfen zusammen eine schnelle Mahlzeit, oder auf der Suche nach einige interessante nutzt sie noch nicht gehört haben, diese Tipps sollen die Wärme:

Einfach Dampf Ihre veggies: Neil Gonzalez bei WonderHowTo empfiehlt sie eine mikrowellengeeignete Schüssel, einige Plastikverpackung, Wasser hinzufügen, falls erforderlich, und stellen Sie sicher, dass Ihre veggies sind in einheitliche Stücke (etwa 3 cm lang). Nur ein Loch in den Kunststoff, lösen Sie die Dampfsperre.

Einige Eier kochen: Sie können sie pochiert oder Sunny Side Up. Für Sunny Side Up, nur wärmen Ihre Platte, fügen Sie ein wenig Butter, riss das Ei auf der Platte Eidotter und Wärme für 45 Sekunden. Für ein pochiertes Ei, füllen eine mikrowellengeeignete Schüssel zur Hälfte mit Wasser, riss das Ei in das Wasser, Decken Sie die Schale mit einem Teller, und kochen Sie für 60 Sekunden.

Nacherhitzer Lebensmittel gleichmäßig: Wenn Sie mit einem Teller, Karen Ahn bei WonderHowTo schlägt Verteilung der Nahrungsmittel, damit es sitzt in einem Kreis auf Deine Platte mit einem offenen Raum in der Mitte. Wenn Ihre Mikrowelle hat ein sich drehendes Karussell, können Sie auch eine Mikrowelle Nahrung am Rande der Drehplatte für noch Heizung. Schließlich, wenn Sie Probleme mit Essen kochen uneben, sollten Sie überprüfen, ob für Ihre Mikrowelle’s hot spots.

Pasteurisieren Blumenerde: Sie können töten, die Krankheiten in ihren Boden, um zu verhindern, dass künftige Probleme mit ihren Pflanzen. Die Universität von Kalifornien empfiehlt den Einsatz einer Papiertüte mit Boden und kochen Sie die Mikrowelle. Garzeiten variieren können – das Minimum temp erforderlich ist 140 Grad für 30 Minuten – aber stellen Sie sicher, dass der Boden feucht ist, wenn Sie ihn an.

Sauber und Desodorieren Socken: Wenn Sie ein sauberes Paar Socken quick, der handliche, Ma’am schlägt in eine Schüssel mit Seifenwasser und dann die ganze Sache microwaving. Über 10 Minuten sollte den Trick tun.

Ich harte Taco Shells: Wenn du hast einige weiche Tortillas, sie können Sie in einem Becher auf seiner Seite, und eine Mikrowelle für eine Minute. Die Tortillas werden gestochen scharf und perfekt Taco geformt.

Passen mehrere Schalen in Ihrer Mikrowelle: Wenn Sie benötigen, um Ihre Mikrowelle oder einfach nur benötigen, um zwei separate Dinge gekocht bei der gleichen Zeit-Neil Gonzalez bei WonderHowTo erklärt, die Sie verwenden können, um ein Glas oder Glas zu halten eine Schüssel über den anderen und aus dem Weg.

Mehr Zitronensaft: Eine kurze Reise in die Mikrowelle-um 10 Sekunden oder so – kann Ihnen helfen, ein wenig mehr Saft aus, Zitrone oder Limette. Sie können auch vorher einfrieren und dann eine Mikrowelle, aber Sie müssten um Zitrusfrüchte in der Tiefkühltruhe.

Vermeiden Heizung in eckigen Behältern: mikrowelle-tests.info empfiehlt sich gegen mit quadratischen oder rechteckigen Behälter für die Mikrowelle. Mit eckigen Behälter, die ecken erhalten tendenziell mehr Energie und kochen das Essen ungleichmäßig.

Um ein wenig mehr aus Ihrem mascara: Wenn Ihr Mascara ist vertrocknet, der Wächter schlägt Heizung es für einen kurzen 30 bis 40 Sekunden. Die Hitze wird sich alles im Inneren aufgelockert, aber stellen Sie sicher, dass der Behälter ist nicht Metal, und legen Sie eine Tasse Wasser im Inneren zusammen mit ihm zu helfen, etwas von der Energie abzuleiten.

Koch einige knusprigem Speck: Drehen Sie eine Schüssel mit der Oberseite nach unten, und legen Sie es auf einer Platte. Legen Sie den Speck über den oberen Rand der Schüssel und Mikrowelle für eine Minute pro Schicht. Das Fett wird auf die Seite der Schüssel, und nicht von der Seite ihres Gesichts.

Sie Honig wieder bewegen: Sie können de-kristallisieren ihren Honig mit einem heißen Bad, aber Melissa Clark bei Website Real Simple schlägt Ausbau der jar’s top und Nuke es für 30 Sekunden bis zu einer Minute. Halten Sie Ihre Mikrowelle reinigen: Reinigen Sie eine dreckige Mikrowelle mit einer halbierten Zitrone und etwas Wasser, oder Desodorieren Ihre Mikrowelle mit etwas Natron und Wasser. Wenn Sie ein sauberes, desinfiziert Schwamm, Sie können einen nassen und dann Mikrowelle, wischen Sie die Mikrowelle. Sprechen Sie über zwei Vögel!