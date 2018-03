Betsafe Test: Wie sehen die Resultate aus?

Sportwetten können mittlerweile fast als Volkssport bezeichnet werden. Immer mehr Menschen interessieren sich für diese Art Glücksspiel. Der Fußball steht natürlich besonders im Fokus, da der Fußball die beliebteste Sportart in Europa ist. Besonders in Deutschland hat der eine enorm hohe Stellung, sodass die allermeisten Wetten auf diese Sportart platziert werden. Immer mehr Anbieter für Sportwetten stoßen auf den Markt und bieten neue Arten des Wettens an. Einer dieser Sportwettenanbieter ist Betsafe.

Dieser Anbieter ist bereits seit dem Jahr 2006 auf dem Markt aktiv und besitzt deshalb eine große Portion an Erfahrung. Reguliert wird der Anbieter von der Aufsichtsbehörde aus Malta, sodass Sicherheit und Seriosität gegeben ist. Natürlich erhalten alle Neukunden einen Neukundenbonus zur Aufbesserung des Startkapitals. Inzwischen sind mehr als 500.000 Menschen Kunden bei Betsafe. Im folgenden Testbericht werden einige wichtige Aspekte des Anbieters Betsafe näher beleuchtet, sodass jeder sich eine eigene Meinung über diesen Anbieter bilden kann. Neue Betsafe Erfahrungen finden Sie hier.

Wie schneiden die Wettquoten im Test ab?

Die Wettquoten sind essenziell für alle Sportwetter, da diese über den letztendlichen Gewinn entscheiden. Je besser die Wettquoten eines Anbieters, desto mehr Kunden können generiert werden. Allerdings sind die Wettquoten natürlich nur ein kleiner Bruchteil des gesamten Angebots. Der Anbieter Betsafe kann sich in diesem Bereich behaupten, da fast durch die Bank weg gute Quoten angeboten werden. Die Quoten für Fußball im internationalen Bereich sind sehr gut, da der Anbieter einen Auszahlungsschlüssel von über 94 Prozent verwendet. Somit kann der Anbieter Betsafe einen Gewinn von maximal 6 Prozent erwirtschaften. In dieser Auszahlungsschüssel gilt für Spiele in der Champions League oder Spiele in ähnlicher Qualität. Die besten Quoten gibt es allerdings im Bereich deutscher Fußball, da dieser für die deutschen Fans am relevantesten ist.

Der Auszahlungsschlüssel wächst in diesem Bereich noch einmal um ein bis zwei Prozentpunkte an. Insgesamt ist Betsafe gut aufgestellt, da die Quoten in allen Bereichen ein vernünftiges Niveau haben. Meistens weicht der Anbieter stark von den anderen Konkurrenten ab. Allerdings kann dies in beide Richtungen vorkommen. Wobei die positive Richtung etwas häufiger vorkommt, als die negative Richtung.

Die Zahlungen: Wie können diese abgewickelt werden?

Im Bereich Zahlungen gibt es zwei große Punkte, die diskutiert werden müssen. Zum einen den Bereich Einzahlungen und zum anderen den Bereich Auszahlungen. Beide Aspekte werden im folgenden Abschnitt näher beleuchtet:

Auszahlungen: Besonders positiv bei dem Anbieter Betsafe ist, dass Auszahlungen völlig gebührenfrei durchgeführt werden können. In der Regel können alle Auszahlungen schnell und einfach abgewickelt werden es stehen unterschiedliche Zahlungsoptionen zur Verfügung. Auf diese Weise können alle Nutzer eine Option für die Auszahlung verwenden. Bei Betsafe stehen fünf unterschiedliche Zahlungsvarianten für Auszahlungen bereit. Die klassischen Zahlungsvarianten Banküberweisung und Kreditkarte können selbstverständlich genutzt werden. Für Kunden, die neuere Zahlungsoptionen verwenden möchten, stehen elektronische Geldbörsen zur Verfügung. Die beliebtesten Anbieter können dabei verwendet werden. Diese sind Skrill, PayPal und Neteller. Auszahlungen werden bei diesem Anbieter sehr schnell bearbeitet, da die meisten bereits nach 24 Stunden abgewickelt sind. Allerdings kann es bei der Banküberweisung zu längeren Wartezeiten kommen, da dies von den unterschiedlichen Bankinstituten abhängt. Eine Wartezeit von bis zu fünf Tagen ist möglich. Allerdings können bei Betsafe nur Auszahlungen mit der Zahlungsvariante durchgeführt werden, die auch für die Einzahlung genutzt wurde.

Einzahlungen: In diesem Bereich steht der Anbieter der Konkurrenz in nichts nach, da zahlreiche Zahlungsvarianten genutzt werden können. Kunden können auf die klassischen Zahlungsvarianten Banküberweisung und Kreditkarte zurückgreifen. Allerdings hat die Banküberweisung die längste Wartezeit, da eine Einzahlung bis zu fünf Werktage benötigen kann. Wer schneller auf das Geld zugreifen möchte, sollte auf die Kreditkarte oder eine elektronische Geldbörse zurückgreifen. Im Sortiment stehen die beliebten Anbieter Neteller, Skrill und PayPal. Im Gegensatz zur Auszahlung ist die Einzahlung nicht komplett gebührenfrei, dafür eine Einzahlung mit der Kreditkarte eine Gebühr von 2,5 Prozent berechnet wird. Zudem steht die Paysafecard für anonyme und schnelle Zahlungen bereit. Die Paysafecard kann an verschiedenen Verkaufsstellen erworben werden.

Fazit:

Der Sportwettenanbieter Betsafe gehört zu den etablierten Anbietern auf dem Markt, da dieser Anbieter bereits seit dem Jahr 2006 in der Branche aktiv ist. Betsafe zeichnet sich durch ein hohes Quotenniveau aus, was man anhand des Auszahlungsschlüssel erkennen kann. Die besten Quoten sind in der deutschen Bundesliga zu ergattern. Im Bereich Zahlungen kann der Anbieter voll und ganz überzeugen, da keinerlei Gebühren berechnet werden. Einzig und allein für Einzahlungen mit der Kreditkarte berechnet Betsafe eine geringfügige Gebühr. Kunden, die gerne schnell Geld einzahlen beziehungsweise auszahlen möchten, sollten auf die Banküberweisung verzichten, da diese bis zu fünf Werktage benötigt.