BoyleSports: Was hat dieser irische Buchmacher zu bieten?

Bei dem Sportwettenanbieter BoyleSports handelt es sich um einen irischen Buchmacher, der hierzulande noch eher unbekannt ist, da die Registrierung für deutsche Kunden derzeit noch nicht möglich ist. Einen ausführlichen Review finden Sie auf www.online-betting.org. Dies kann sich allerdings jederzeit ändern, da Sportwettenanbieter natürlich immer versuchen neue Märkte zu erschließen. Zudem kann man sich bereits aus Österreich bei diesem Anbieter registrieren.

Grundsätzlich kann man im Wettangebot rund 30 Sportarten vorfinden. Zudem gibt es eine sehr große Auswahl an Pferdewetten, welche besonders beliebt in Großbritannien sind.

Neukunden erhalten eine Gratiswette im Wert von 30 € zur Begrüßung.

Neben Sportwetten bietet der Sportwettenanbieter BoyleSports auch noch ein online Casino sowie einen separaten Poker Bereich an. Auch für Sicherheit und Seriosität ist gesorgt, da dieser Anbieter gleich 2 seriöse Glücksspiellizenzen besitzt. Der folgende Text wird sich ausschließlich mit dem Sportwettenanbieter BoyleSports befassen und alle wichtigen Informationen zu diesem Anbieter teilen.

Wodurch zeichnet sich das Wettangebot dieses Anbieters aus?

Hier kann man relativ schnell feststellen, dass das Wettangebot von BoyleSports typisch für einen britischen Anbieter ist und auf diesen Markt natürlich ausgelegt ist. Neben dem Fußball, der sowieso immer im Fokus steht, stehen auch weitere typische britische Sportarten im Rampenlicht. Es gibt unter anderem eine sehr große Auswahl an Wetten auf Hunderennen, betting on eSports und Pferderennen, was heutzutage nicht mehr üblich ist, da nur noch sehr wenige Leute auf diese Sportarten Wetten. Darüber hinaus gibt es noch weitere britische Sportarten wie zum Beispiel Kricket, wie und Snooker. Auch typisch amerikanische Sportarten wie zum Beispiel Football und Baseball haben ihren Platz im Sortiment gefunden.

Natürlich können all diese Sportarten nicht mit dem Wettangebot des Fußballs mithalten, da man hier auf Ligen aus mehr als 50 Ländern Wetten platzieren kann. In Deutschland kann man sogar bis zu den Regionalligen Sportwetten platzieren. Abgerundet wird das Sortiment mit einer guten Dosis Finanzwetten auf die Wiesen, Rohstoffe und Aktien. Somit kann man durchaus behaupten, dass das Sportwetten Angebot von BoyleSports sehr breit aufgestellt ist, da viele verschiedene Felder und Sportarten bedient werden. Allerdings ist das Angebot in Sachen Wettarten nicht ganz so umfangreich. Für Spiele der ersten Bundesliga stehen meistens zwischen 50 und 60 unterschiedliche Optionen bereit, was nicht wenig ist, jedoch bieten viele Anbieter deutlich mehr an. Hier besteht noch Verbesserungspotenzial für den Buchmacher. Nichtsdestotrotz stehen für den normalen Sportwetten Freund genügend Wettarten zur Verfügung, sodass man sinnvoll Wetten platzieren kann.

Wodurch zeichnet sich der Kundenservice bei diesem Anbieter aus?

Natürlich benötigen auch Sportwettenanbieter einen routinierten Kundenservice, dazu jederzeit Fragen und Probleme auftreten können. Außerdem haben Sportwettenanbieter natürlich zu jeder Zeit geöffnet, sodass man auch einen Kundenservice benötigt, der zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Genau dies macht der Anbieter BoyleSports, da hier ein Service und um die Uhr zur Verfügung steht. Zudem kann man über verschiedene Wege Kontakt aufbauen. Zum einen steht ein Live Chat zur Verfügung und zum anderen eine telefonische Hotline. Außerdem kann man auch den E-Mail Support verwenden. Kunden aus dem europäischen Raum sollten in erster Linie den Live Chat nutzen. Dieser ist nämlich kostenlos und auch die Wartezeiten sind nicht besonders lang. Der telefonische Kundenservice ist nämlich nur über eine irische Nummer erreichbar, sodass zusätzliche Kosten entstehen. Außerdem arbeitete mit Service relativ schnell, sodass man normalerweise innerhalb der ersten 24 Stunden mit einer Antwort rechnen kann. Darüber hinaus befindet sich noch ein großer Hilfebereich auf der Webseite in dem die meisten und am häufigsten gestellten Fragen beantwortet werden. Dadurch müssen gerade Neulinge nicht ständig den Kundenservice bemühen. Alles in allem ist der Kundenservice sehr gut gelungen, jedoch wird dieser nur auf Englisch angeboten, sodass deutsche Kunden noch nicht wirklich beraten werden können.

Wie sicher und seriös ist der Sportwettenanbieter BoyleSports?

Der irische Buchmacher arbeitet mit einer Glücksspiellizenz, die aus Gibraltar stammt. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch noch in Großbritannien lizenziert, sodass dieser Anbieter gleich 2 europäische Glücksspiellizenz besitzt. Diese beiden Lizenzen werden nur unter sehr strengen Auflagen vergeben, sodass es keine Zweifel an der Seriosität und Sicherheit von BoyleSports geben kann. Zudem gibt es bis jetzt auch noch keine Beschwerden oder ähnliches über diesen Anbieter. Dieser Anbieter arbeitet absolut zuverlässig, Wetten werden zügig abgerechnet und auch Auszahlungen treten keinerlei Probleme auf. Darüber hinaus wird zur Sicherheit eine Überprüfung der Kundendaten durchgeführt, wenn man die erste Auszahlung beantragt. Dazu benötigt man die Vorlage eines Personalausweises sowie eines Wohnsitznachweises. Ein Wohnsitznachweis kann eine aktuelle Rechnung des Energieversorger oder des Festnetz Anbieters sein. Somit kann man durchaus sagen, dass der Sportwettenanbieter BoyleSports alles Mögliche tut um möglichst für Sicherheit und Seriosität zu sorgen.